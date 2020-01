Explosie elektriciteitshuis in Bergen op Zoom veroorzaakt door vocht, 'Dit zagen wij niet aankomen'

Volgens vestigingsmanager Peter Lemmens van Enexis was de ruimte van het middenspanningsstation aan de Grote Markt te vochtig geworden. "Het vocht druppelde naar beneden en kwam in de met olie gevulde installatie terecht. De waterdruppels mengden zich vervolgens met de isolerende olie in de installatie. Deze olie raakte vervuild en in de bodem van het apparaat ontstond roest die niet van buitenaf zichtbaar was."

Kortsluiting

De problemen kwamen aan het licht toen Enexis op die bewuste maandag in november signalen kreeg dat de schakelinstallatie kortsluiting maakte. Er werden meteen monteurs op afgestuurd. Eenmaal in het stroomhuis aangekomen, hoorden zij veel geknetter.

Hulpdiensten rukten na de explosie massaal uit.

De medewerkers wilden de schakelkast nog uitschakelen en de stroomvoorziening voor de omgeving tijdelijk opvangen met een aggregaat. Maar voordat zij iets konden doen, ging het al mis. De oliedamp die uit de installatie kwam, mengde zich met zuurstof en vatte door kortsluiting vlam. Een enorme steekvlam was het gevolg.

Vier zwaargewonden

De gevolgen van de ontploffing waren niet te overzien. Drie monteurs liepen brandwonden op en ook de 17-jarige leerling Koray die toevallig op dat moment voorbij fietste belandde in de vuurzee. "Twaalf november 2018 was voor iedereen een zwarte dag. Dit hadden wij nooit zien aankomen, ook nog niet eerder meegemaakt", zegt Lemmens tegen Omroep Brabant

Honderddertig van deze met olie gevulde schakelinstallaties staan er momenteel in Brabant. "Maar mensen hoeven niet te vrezen voor hun veiligheid, benadrukt Lemmens. "Ze zijn veilig." De netbeheerder heeft lering uit het ongeluk getrokken. Inmiddels zijn er verregaande maatregelen genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen.

Uitgebreide inspecties

Lemmens: "Zo worden de gebouwen met deze zogenoemde oliegevulde Coq-installatie extra goed gecontroleerd op vocht en zo nodig aangepakt. De schakelkasten worden voortaan diepgaand geïnspecteerd met een camera. Bij de minste vervuiling bekijken we meteen of het apparaat onderhoud nodig heeft of vervangen moet worden."

Het transformatorhuis raakte door de explosie zwaarbeschadigd. (Foto: Erik Peeters)

De drie medewerkers van Enexis is die bij het ongeluk gewond raakten zijn inmiddels weer aan het werk. "Maar er heeft iets plaatsgevonden dat iedere dag nog in het bedrijf terugkomt. Letterlijk omdat de medewerkers lichamelijk en geestelijk littekens hebben opgelopen. Dat valt nog steeds erg zwaar. Dat geldt ook voor de mensen die het hebben zien gebeuren."

Strafrechtelijk onderzoek

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is na het ongeluk meteen een eigen onderzoek begonnen. Het strafrechtelijk onderzoek naar het ongeluk op de Grote Markt in Bergen op Zoom is nog niet afgerond.