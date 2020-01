Daphne (21) werd aangerand en mishandeld in café de Graanbeurs in Breda

Daphne (21) werd zaterdagnacht door een onbekende man betast en mishandeld in café de Graanbeurs in Breda. Ze kreeg meerdere klappen en raakte buiten bewustzijn. ''Hij wilde laten zien dat hij een man was en ik ‘maar’ een vrouw.’’

Daphne is vooral ontzettend boos over wat er gebeurd is. Boos op de man die haar dit heeft aangedaan en boos hoe de beveiliging van de Graanbeurs hiermee is omgegaan. Haar stem trilt nog steeds van woede als ze vertelt over de bewuste nacht.

''Ik was op stap geweest met vriendinnen. Terwijl zij buiten op mij wachtten pakte ik nog even mijn jas'', vertelt Daphne. Als ze bij de kluisjes staat, raakt ze in gesprek met twee onbekende mannen. In het begin was het gesprek onschuldig maar al snel begon één van de mannen seksueel getinte opmerkingen te maken. ‘’Hij zei dat hij mij bij mijn geslachtsdeel zou ‘grijpen’’’, zegt ze.

‘’Ik zag dat hij met zijn hand richting mijn kruis ging en uit reflex gaf ik hem een klap.’' Daar was de man niet van gediend. Hij betaste Daphne meerdere malen en toen ze van zich af probeerde te slaan, werd hij agressief. Hij gaf haar meerdere klappen, net zo lang tot ze buiten bewustzijn raakte.

Letsel

''Vanaf dat punt weet ik niet meer precies wat er is gebeurd. Dat heb ik moeten horen van vriendinnen.’’ Die vertelden haar dat een beveiliger van de Graanbeurs haar van de grond heeft getild en haar daarna op een bankje neerzette. Daar was Daphne achteraf helemaal niet blij mee. ‘’Hij wilde geen 112 bellen, terwijl ik buiten bewustzijn was en er bloed uit mijn mond droop. Ook tilde hij mij van de grond zonder dat hij wist wat er aan de hand was.’’

Daphnes vriendinnen zijn diezelfde nacht met haar naar het ziekenhuis gereden. Uit onderzoek van de artsen bleek dat ze een zware hersenschudding had, een gekneusde kaak, een losse hoektand, gescheurde lip en vocht achter haar kaak.

Boosheid

Na het voorval voelt Daphne zich ontzettend machteloos. ''Alle woede die ik in me heb, kan ik niet kwijt’’, zegt ze. ‘’De man die dit heeft gedaan, is niet opgepakt, terwijl ik niet kan werken en moet drinken uit een rietje.’’

Ook is Daphne teleurgesteld in het optreden van de beveiliging die nacht. ''Ik begrijp niet dat ze .geen ambulance en politie hebben laten komen. De man die me aanviel hebben ze laten gaan en mij met een icepack op een bankje neergezet. Alsof ze gewoon van me af wilden.’’

Daphne heeft maandag aangifte gedaan. Ook hebben haar moeder en vriendin vrijdag een gesprek met Raymond Elzerman, de eigenaar van de Graanbeurs. ''We willen weten wat zijn verhaal is en hoe dit heeft kunnen gebeuren. Op aanraden van de politie ben ik daar niet bij. Ik ben zelf te emotioneel betrokken.’’ Als blijkt dat het café of de beveiliging nalatig is geweest, overweegt Daphne juridische stappen te ondernemen.

De eigenaar van de Graanbeurs laat weten dat hij alleen professionele beveiligers in dienst heeft en pas met Omroep Brabant wil praten als hij Daphne zelf gesproken heeft.