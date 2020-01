Wil jij naar het Fijnfisjenie Café? De inschrijving is geopend!

Het café opent tijdens carnaval vier dagen zijn deuren in het studiogebouw van Omroep Brabant in Son. De toegang is helemaal gratis, maar je moet je wel snel inschrijven, want vol is echt vol. Het Fijnfisjenie Café is geopend van zaterdag 22 februari tot en met dinsdag 25 februari. Je mag je inschrijven met maximaal zes personen. Klik op deze link voor meer informatie en om jezelf in te schrijven: Inschrijving Fijnfisjenie Café.

Jordy Graat en bardame Betty (oftewel Christel de Laat) zijn weer van de partij om het Fijnfisjenie Café te presenteren. Socialmediaverslaggever Nicole Melchers zal het café van de laatste updates voorzien. Zo zien we precies hoe er in heel Brabant carnaval wordt gevierd.

Behalve een aantal geweldig gezellige blaaskapellen zullen er ook veel carnavalsartiesten langskomen. Andere jaren waren bijvoorbeeld Lamme Frans, René Schuurmans, de Deurzakkers en Vieze Jack te gast! Wie er dit jaar allemaal komen blijft nog even een verrassing!

Kindermiddag

Er is dit jaar een middag speciaal voor kinderen. Het café hanteert alle dagen een minimale leeftijd van 12 jaar, met uitzondering van deze kindermiddag op maandag 24 februari van 12.30 uur tot 14.30 uur.