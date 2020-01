Advocaat Joey D.: 'Ga in je onderbroek naar buiten met je handen omhoog en geef je over'

De advocaat van D., Jan Hein Kuijpers, heeft per sms contact gehad met zijn client. Volgens Kuijpers zegt D. tegen hem dat hij niet heeft geschoten. "Joey vindt dat hij onschuldig is en dat heeft de rechtbank eerder ook bepaald. Nu zegt het gerechtshof dat hij wel schuldig is en dat hij vijftien jaar de cel in moet. Daar is hij het niet mee eens."

'Trek al je kleren uit en geef je over'

Kuijpers gaf D. een dringend advies: "Trek je kleren uit, behalve je onderbroek en loop met je handen omhoog naar buiten."

D. verschanste zich dinsdagmiddag in zijn huis nadat hij toch was veroordeeld voor de moord op zijn oom in 2014. Kuijpers maakt zich zorgen om zijn client. "Ik probeer hem te pakken te krijgen, maar hij antwoordt niet meer. Hij zal het wel druk hebben."