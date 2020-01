Wereldprimeur voor Tilburgse Kermis: met 120 kilometer per uur in de Airborne

Kermiswethouder Rolph Dols ziet de Airborne als een belangrijke stimulans voor de grootste kermis in de Benelux. "Ik kijk nu al uit naar het eerste ritje.”



De Airborne is de opvolger van de Booster Maxxx. De attractie is 65 meter hoog en met 32 zitplaatsen de enige in zijn soort. Hij haalt een snelheid van 120 kilometer per uur en kan een kracht ontwikkelen van 4,5G die doorgaans alleen straaljagerpiloten ervaren. De attractie komt van Nederlandse bodem en is gebouwd bij KMG in Neede.

De kermis van Tilburg is dit jaar van 17 tot en met 26 juli en vormt een kilometerslange aaneenschakeling van attracties door de binnenstad. De Airborne komt op het Piusplein te staan.