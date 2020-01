Joey D. heeft zichzelf ernstig verwond toen politie zijn huis binnenviel

D. had zich urenlang verschanst in zijn huis omdat hij niet naar de gevangenis wilde. De rechter bepaalde, dinsdagmiddag in hoger beroep, dat D. vijftien jaar de cel in moet voor de moord op zijn oom.

Joey D. werd na de inval in zijn woning met een ambulance onder begeleiding van de politie naar een ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk welke verwondingen Joey D. heeft.

Opnieuw geschoten

Er klonk een doffe knal in de Schoolstraat in Rosmalen. De politie sommeerde Joey D. om naar buiten te komen. "Kom nu naar buiten, anders komen wij écht naar binnen", gaven de agenten aan. Daarna zijn er kennelijk twee schoten gelost, volgens een verslaggever van Omroep Brabant. Het is nog onduidelijk wie er geschoten heeft.