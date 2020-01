'Maar goed dat het mistig was in de tweede helft', TOP Oss kan niet stunten tegen AZ in KNVB beker

TOP Oss-speler Lion Kaak was blij dat het in de tweede helft goed mistig was:

De taak voor TOP Oss was dinsdagavond wel duidelijk: zo lang mogelijk de nul houden. Dat was ook direct af te zien aan het spel van de Ossenaren, want het was vooral AZ tegenhouden en hopen op een snelle uitbraak. Maar die kwam er niet en na 37 minuten kwam AZ op voorsprong.

Mentale tik

"Achteraf gezien kun je wel stellen dat het de welbekende mentale tik was die we niet meer te boven kwamen", stelt TOP Oss-speler Lion Kaak na afloop. In de tweede helft kwam AZ ook nog op 0-2 en daarna was het toch helemaal gedaan in Oss. "We hebben niet heel veel weggeven, maar het was vooral hopen op kleine kansjes en achteraf gezien is het een kansloze nederlaag."

TOP Oss-spelers Lion Kaak en Olivier Rommens over de uitschakeling in de beker:

Mistig

Het publiek dat afgekomen was op deze wedstrijd kon door de mist in het tweede bedrijf ook steeds minder zien. "Het plan was om ons vooral in te graven, omdat we natuurlijk wisten hoe goed AZ kan voetballen. Dat is niet leuk voor het publiek, maar gelukkig was het mistig en hebben ze niet alles kunnen zien."