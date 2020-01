Eva (14) is OranjeLeeuwin in de dop en droomt van FC Barcelona

Voormalig NAC-speler Johan Gabriëls is haar trainer en hij ziet in Eva nu al een toekomstige OranjeLeeuwin: "Als zij zich blijft ontwikkelen, zeker. Ik heb nog niemand gezien die op die leeftijd zo behendig en technisch is als zij."

Er hangt nog ochtendmist over de velden van BSV Boeimeer als Eva zich meldt voor de training. Een rustig meisje, maar eenmaal op het veld laat ze juist een heel fanatieke kant zien. Tussen 21 jongens.

Fysiek beter

Dat Eva met de jongens meetraint is een bewuste keuze. "Wij hebben ook een meisjesteam, maar wij vonden dat ze daar te weinig leerde. Daarom hebben we haar in de topgroep van High School gezet. Dit zijn echt de betere jongens die op landelijk divisie-niveau spelen, van 14, 15 en zelfs 16 jaar oud. Eva draait daar moeiteloos in mee", zegt de trainer. Eva zelf zit er zelf ook niet mee: "Ik word hier beter van, want zij zijn fysiek beter dan de meisjes."

Eva en haar trainer vertellen waarom ze met de jongens meetraint:

Eva heeft haar doel duidelijk voor ogen: later voor het Nederlands elftal voetballen. Er verschijnt een trotse glimlach op haar gezicht. Ze wil naar de top. En als ze moet kiezen, dan liever bij FC Barcelona dan bij Ajax. Volgens Johan Gabriëls heeft ze er de kwaliteiten voor: "Eva heeft een hele mooie functionele techniek. Heel veel snelheid, heel veel energie. Ze is heel lichtvoetig en met haar balbehandeling hoort ze echt bij de bovenkant."