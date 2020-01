Zwaargewonde Dakar-motorrijder Edwin Straver op weg naar Nederland: toestand nog altijd zeer kritiek

Edwin Straver wordt woensdag per vliegtuig naar Nederland gebracht en zal worden opgenomen in het ziekenhuis. De motorrijder uit Rijswijk raakte vorige week donderdag in de Dakar Rally in Saoedi-Arabiƫ zwaargewond bij een valpartij op de voorlaatste dag.

De 48-jarige Straver brak tijdens de val in de Dakar Rally zijn bovenste nekwervel, werd gereanimeerd en had ongeveer tien minuten geen hartslag. Hij werd in kritieke toestand per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in de hoofdstad Riyad.

De toestand van Edwin Straver is nog altijd onverminderd kritiek en de Dakar-deelnemer is nog altijd in levensgevaar.

