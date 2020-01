Jeroen Zoet komt bij terugkeer in Eindhoven met de schrik vrij

Jeroen Zoet keerde dinsdagavond voor even terug in Eindhoven. De door PSV verhuurde doelman ging met FC Utrecht op bezoek bij FC Eindhoven. In de bekerwedstrijd ging Zoet in de fout bij de 1-0, maar na verlenging stapte hij uiteindelijk wel met een glimlach op het gezicht van het veld.

Op de kwesties rondom PSV en alle verhalen over keeperstrainer Ruud Hesp wilde Zoet niet ingaan. Hij wil niet meer achterom kijken. Zijn focus ligt bij FC Utrecht. Met die club staat hij nu in de kwartfinale van de KNVB Beker. Hoe FC Utrecht daar gekomen is maakt hem niet zoveel uit. "We hebben gewonnen, dat is het belangrijkste."

Jeroen Zoet vertelt in de tweet dat hij blij is met de overwinning:

Bij FC Utrecht doet Zoet wat hij PSV niet meer kon, minuten maken op het veld. "Al had ik de verlenging liever niet gespeeld. Het liefst speelde ik negentig minuten met een overwinning. Vooral omdat je vrijdag, dinsdag, vrijdag speelt. Maar het is wel een mooie week om te starten, met drie wedstrijden. Dat is lekker."

Tegentreffer

Zoet zal opgelucht zijn dat FC Utrecht de wedstrijd nog wist te winnen, want bij de 1-0 voor FC Eindhoven speelde hij geen positieve rol. Een echte fout wil hij het zelf niet noemen. "De bal verandert van richting. Daar reageer ik op. Ik reageer op die voorzet, die wordt aangeraakt."

In de tweet kun je zien hoe FC Eindhoven op voorsprong komt:

Kort voor het einde van de verlenging dacht Zoet alle tijd te hebben en wat tijd te pakken, toen werd hij opgeschrikt door een tegenstander. Het liep goed af, FC Eindhoven pakte het cadeautje niet uit en daarna was de wedstrijd klaar. "Of ik hem niet zag? Ja, klopt. Maar het maakt niet uit, we hebben gewonnen."

