ASML boekt recordomzet en verwacht voor dit jaar opnieuw groei

Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven heeft zijn resultaten afgelopen jaar stevig opgekrikt en denkt dat 2020 opnieuw 'een jaar van groei' wordt. Volgens technologieconcern is er onder meer veel vraag naar de hypermoderne EUV-apparaten (extreem ultraviolet). Er is de laatste tijd discussie over de machines. Het is de vraag is of ASML ze wel aan China mag verkopen.

De opbrengsten stegen van 10,9 miljard euro in 2018 naar 11,8 miljard vorig jaar. Daarbij werd de brutowinstmarge in het slotkwartaal opgevoerd tot 48,1 procent. Onder de streep bleef in 2019 net als een jaar eerder bijna 2,6 miljard euro aan winst over.

Het beursgenoteerde ASML, dat levert aan grote internationale bedrijven als smartphonemaker Samsung en het Taiwanese chipconcern TSMC, kondigde woensdag ook aan dat het komende jaren tot 6 miljard euro aan eigen aandelen wil inkopen.

LEES OOK: ASML investeert in Vincent van Gogh en zet de Brainport-regio in de zonnebloemetjes

'Eigen afweging'

ASML was de laatste tijd al veel in het nieuws. De Verenigde Staten willen niet dat de EUV-apparaten van ASML aan China worden geleverd. Met EUV-machines kunnen beter presterende chips gemaakt worden. Minister voor Buitenlandse Handel Sigrid Kaag zei vorige week in een reactie dat het Nederlandse kabinet zijn eigen afweging maakt over de kwestie. In zijn persverklaring liet het bedrijf niets los over de ontwikkelingen.

ASML investeerde vele jaren fors in de ontwikkeling van EUV. Dat begint eindelijk zijn vruchten af te werpen. Afgelopen jaar werden er 26 van deze peperdure apparaten verkocht, in heel dit jaar denkt ASML er 35 er te kunnen leveren. Volgens het bedrijf zou alleen daarmee al 4,5 miljard euro aan omzet binnengehaald kunnen worden.