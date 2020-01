Juwelier kon op zijn telefoon volgen hoe inbrekers zijn zaak plunderden

Inbrekers hebben woensdagnacht zwaar vuurwerk, ladders en hamers gebruikt om in te breken bij Juwelier Optiek Verlinden in Sint Hubert. Er vielen geen gewonden, maar eigenaar Geer Verlinden en zijn gezin zijn er kapot van. De tranen staan woensdagochtend in zijn ogen. "Het is de zoveelste keer."

Hij zag het gebeuren. Thuis, in bed, kreeg Verlinden een melding van het alarmsysteem. Vervolgens kon hij op zijn telefoon meekijken op de beveiligingscamera’s.

“Ik wist gelijk dat het foute boel was. Je hoopt dat ze aan de buitenkant van het pand blijven. Ze waren duidelijk bezig met de raam aan de zijkant, met vuurwerk, ladders en hamers. Ik had nooit verwacht dat het ze zou lukken om binnen te komen.”

'De zoveelste keer'

Maar het lukte. Verlinden is er kapot van. “Het is zo triest. Het is de zoveelste keer. Het doet zoveel pijn. Dit soort volk verpest levens, zeker die van mijn vrouw. Die is gewoon verpest door dit alles. Vandaag is mijn dochter jarig. 26 jaar. Op de dag dat zij geboren werd, werd er ook ingebroken in de zaak. Ongelofelijk.”

Wat er precies is buitgemaakt is nog onduidelijk. “De schade loopt in de tienduizenden euro’s, maar dat is vooral aan het pand. De kleine vitrines die ze hebben kapotgeslagen om dingen te stelen zijn lastig open te krijgen, dus ik denk dat de kosten niet opwegen tegen wat ze hebben buitgemaakt.”