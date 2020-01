Buschauffeurs in Grave al weken belaagd door groepje asielzoekers: vervoerder zet beveiligers in

De kleine groep zorgt regelmatig voor problemen bij het instappen. ''Ze willen niet betalen, discussiëren over het tarief of zijn agressief tegenover de buschauffeur'', vertelt Herman de Gooijer van Connexxion. De overlast is vooral in de middaguren en in de avond.

Lastig iets tegen te doen

Waar de overlastgevers vandaan komen, is niet helemaal duidelijk. ''Zo'n acht personen komen van het azc in Grave'', legt woordvoerder Anton Masteling van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers uit. ''Waar de anderen vandaan komen, weten we nog niet.''

Volgens de woordvoerder gaat het mogelijk om zogenoemde 'veiligelanders', mensen die asiel hebben aangevraagd naar geen enkele kans maken op een verblijfsvergunning. Volgens de woordvoerder kan het asielzoekerscentrum er lastig iets tegen doen, omdat het buiten de poorten van het azc gebeurt.

Net over de provinciegrens, in Nijmegen, hebben ze ook last van een groep asielzoekers. In de afgelopen twee maanden is er 64 keer aangifte gedaan van zakkenrollerij en winkeldiefstal. De burgemeester heeft veertien gebiedsverboden uitgedeeld aan 'veiligelanders'. In acht gevallen kwamen de mensen uit het azc van Grave of Overloon. Of er een link is met de problemen in de bus, is onduidelijk.

Vervoersverbod?

Burgemeester Lex Roolvink van Grave maakt zich zorgen over de situatie. ''Laat duidelijk zijn dat iedere overlast gevende situatie er een te veel is. Er worden door zowel COA, als Breng (onderdeel van Connexxion, red.), als de gemeente maatregelen genomen om overlast zo veel mogelijk tegen te gaan.''

De overlastgevers kunnen volgens Connexxion lastig geweigerd worden op de lijn. ''We kunnen, als mensen zich niet gedragen, een vervoersverbod opleggen, maar dat is lastig te handhaven'', legt De Gooijer van Connexxion uit.

Reizigers hebben ook last van de onruststokende groep.

Om tafel voor een oplossing

Binnenkort gaan politie, COA, de busmaatschappijen en gemeente samen om te tafel zitten. Dan wordt gekeken hoe het probleem opgelost kan worden. Tot die tijd zullen in elk geval de beveiligers meerijden.