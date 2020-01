Nikkie op de bank bij Ellen DeGeneres: 'Ik werd gechanteerd, hij wilde mijn leven vernietigen'

"Oh, my god, is dit echt? Wat een eer. Wil je me even knijpen?" Nikkie de Jager (25) uit Uden schoof woensdag aan in de talkshow van Ellen DeGeneres in Los Angeles. De YouTube-ster werd door Ellen uitgenodigd om te praten over haar spraakmakende bekentenis, waarin ze aangaf transgender te zijn.

Het was de eerste keer dat de 25-jarige make-up artist bij het grote publiek bekend als NikkieTutorials, praatte over wat er allemaal is gebeurd sinds ze bekend maakte dat ze geboren is als jongen.

Gechanteerd door een bekende

In The Ellen Show, na The Oprah Winfrey Show, het grootste praatprogramma ter wereld, vertelde Nikkie openhartig over haar coming out. Helemaal vrijwillig was de onthulling niet, want ze werd gechanteerd door een bekende.

"Een paar weken geleden kreeg ik e-mails van deze persoon. Hij was niet okay met het feit dat ik loog over wie ik was. En dat wilde hij bekend maken, als ik niet binnen een dag zou reageren. Zijn toon was heel dwingend", aldus de Udense. "Zijn doel was m'n leven te vernietigen."

'Mijn verloofde zei dat ik het kon'

Maar dat gebeurde niet, want Nikkie nam het heft in eigen hand. Ze besloot een video op te nemen waarin ze geëmotioneerd vertelde dat ze transgender is. "Ik herinner met dat ik dacht, oh, ik ga het echt doen en begon te huilen. Mijn verloofde Dylan zat naast me en zei: 'Je kunt het. Het komt goed, je komt hier doorheen." De inspirerende videoboodschap is inmiddels meer dan 31 miljoen keer bekeken.

De reacties waren overweldigend voor Nikkie. "Ik ben zo blij dat het 2020 is, en dat er acceptatie is." Het ontlokte een groot applaus bij het publiek van de talkshow.

'Mijn moeder is een koningin'

Nikkie vertelde verder dat ze altijd in de war is geweest over wie ze was. "Waarom moet ik broeken dragen, en waarom heb ik geen lang haar? Mijn moeder heeft me zo gesteund. Ze is een koningin. Zelfs toen we naar het ziekenhuis gingen en de artsen wat behoudend reageerden en me adviseerden nog even te wachten, bleef ze achter me staan. 'Als jij meisjeskleren wilt dragen, dat doe je dat', zei ze."

"Ik ben de persoon die me hier toe heeft aangezet niet dankbaar", aldus Nikkie, "maar ik ben wel dankbaar dat het nu is gebeurd. Want nu kan ik vrij zijn. En hopelijk kan ik anderen ook inspireren om zichzelf te zijn."