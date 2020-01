Broers ruziën over mogelijke herindeling: 'Maar het moet wel gezellig blijven'

Elke woensdag komen 'de wijze heren' bijeen in een café in Mill.

De 'club van wijze heren' is verdeeld over de herindeling, met broers Ad en Cees voorop.

Blijft Mill zelfstandig? Of sluit de gemeente in januari 2022 aan bij Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis in de nieuwe gemeente Land van Cuijk? Donderdag mogen de inwoners van Mill zich daarover uitspreken in een 'inwonersraadpleging'. Voor Ad en Cees Berends een spannende dag. Want ze staan in deze kwestie lijnrecht tegenover elkaar.

Elke woensdagochtend treft een groepje gepensioneerde mannen uit Mill elkaar in café 't Centrum, naast de kerk. De 'çlub van wijze heren', zoals ze zichzelf gekscherend noemen, bespreekt het reilen en zeilen van Mill. Ad en Cees voeren het hoogste woord. Ze zijn het gewend, na jaren meedraaien in de plaatselijke politiek.

Politieke sporen verdiend

Cees was jarenlang wethouder in de gemeente en ook Ad heeft zijn sporen in de gemeenteraad verdiend. Ze zijn het zelden met elkaar eens. Ook nu niet. Ad is groot voorstander van een samenvoeging, Cees is mordicus tegen.

En ook hier tekent zich het grote verschil tussen de heren zich weer af. Cees maakt er liever niet te veel woorden aan vuil. Ad daarentegen is vanaf juli al vol in de weer om de inwoners te overtuigen van de goede zaak. Aansluiten bij het Land van Cuijk.

"De gemeente wordt gemaakt door de inwoners, niet door het gemeentehuis. Onze geschiedenis en cultuur kunnen we het beste beschermen door ons aan te sluiten bij een grotere gemeente. Daarom vecht ik, tot het einde, tot morgenavond, voor die aansluiting", zegt Ad.

Inwonersraadpleging

Ad heeft zijn uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de gemeente niet eigenhandig zou besluiten wat te doen, maar dat de inwoners daar een stem in zouden krijgen. Dat lukte. Op 23 september besloot de gemeente dat er een inwonersraadpleging zou komen. En liet geen moment onbenut om daarbij te vermelden waar zijn voorkeur naar uit gaat.

Cees zag het allemaal met lede ogen aan. "Mooi hoor, dat mijn broer dat burgerinitiatief heeft opgezet, maar dat verandert mijn mening niet. Mill moet zelfstandig blijven, gewoon zoals het nu is."

Na 25 jaar in de politiek weet hij één ding zeker. "Ik hou niet van: we zien wel. Elke dag is anders in de politiek. Elke vier jaar een wisseling van de wacht, dus vandaag willen ze het één, morgen weer iets anders."

Grote vraagstukken

Ad hoopt dat er goed wordt nagedacht over de toekomst. "Wij zitten hier nu in de kroeg. Allemaal mannetjes van in de zeventig. Wij komen er wel. Maar het gaat om de volgende generatie. Dáár moeten we het goed voor regelen." Grote vraagstukken gaan die toekomst bepalen denkt Ad. Het buitengebied, het terugdringen van veehouderijen, milieuproblemen, maar bijvoorbeeld ook de zorg voor ouderen. "Het grootste probleem dat wij zien is dat een kleine gemeente niet bij machte is om een goed ambtenarenapparaat in de lucht te houden. Aansluiten bij een grote gemeente is dus een slimme keuze."

Volgens Cees bestaat de toekomst alleen maar uit vraagtekens. "Niemand weet wat er precies gaat gebeuren." Hij heeft er even over gedacht om ook actie te voeren. "Voor de andere kant van het verhaal." Maar hij zag ervan af. "Gewoon geen zin in al dat geweld", zegt Cees. "Dit hebben we. Dit! Mill. Dit is het enige uitroepteken tussen al die vraagtekens.

Niet over politiek praten

Ondanks de strijd om wel of geen herindeling hebben de broers het nog steeds erg gezellig met elkaar. Elke vrijdag komt Ad bij Cees op de koffie. Met hun andere twee broers. Er is dan maar één regel: er wordt níét over politiek gesproken. "Dat vinden de vrouwen maar niks", zegt Cees. Hij vult aan dat dat ook helemaal niet gezellig is. "Wij hebben natuurlijk nogal een mening. Buitenstaanders kunnen dan echt wel eens denken dat we met elkaar op de vuist gaan."

Deze vrijdag ontkomen de echtgenotes van Cees en Ad toch echt niet aan een dosis politiek. Donderdag rond elf uur in de avond worden de resultaten van de inwonersraadpleging bekend. "Dan zullen we toch zien wie er met een sip gezicht aan de koffie zit", zegt Ad met een lach.

Op de vraag of ze de uitslag er bij de ander nog eens lekker in zullen wrijven, kan Cees kort zijn. "Dat gedrag zijn we gelukkig wel ontgroeid." Ad kan niet wachten om toch nog even wat te zeggen. "Maar niet aansluiten bij het Land van Cuijk is wel een grote gemiste kans", lacht hij.