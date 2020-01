In de kerk wordt een synagoge op ware grootte nagebouwd en Job Cohen komt hem openen

Er wordt gezaagd, getimmerd en soms heel zachtjes binnensmonds gemopperd. Een bouwploeg van Veers Erfgoed is begonnen met de opbouw van een replica van synagoge in de Geertruidskerk. De replica is het pronkstuk van de expositie 'Een naam die niet uitgewist zal worden'. De expositie wordt vrijdag geopend door Job Cohen, oud-burgemeester van Amsterdam.

Drijvende kracht achter de expositie is kerkbeheerder Paul Koedijk. “De expositie gaat over de joodse gemeenschap van Geertruidenberg en jammer genoeg ook over het deporteren en vermoorden van deze mensen.”

Ware grootte

De replica van de synagoge wordt op ware grootte gebouwd in de kerk. “Je kunt er straks ook doorheen lopen," vertelt Bert Joosen van Veers Erfgoed, "en beleven hoe de synagoge er van binnen uit zag.” In de synagoge worden ook joodse gebruiksvoorwerpen tentoongesteld zoals een oud gebedsbord. “Dat is het enige wat overgebleven is uit het gebedshuis nadat de Duitsers de synagoge hebben leeggehaald”, vertelt Paul Koedijk.

“Het bord geeft de gebedsrichting aan en hing aan de oostelijke muur. Voor de rest is alles verdwenen. De dominee zou het zilver hebben gered, maar de joodse gemeenschap in Breda zegt nooit iets ontvangen te hebben. Misschien ligt het nog wel onder de vloer van de pastorie”, oppert Koedijk.

Een naam die niet uitgewist zal worden

Op de expositie worden op panelen ook de geschiedenissen geschetst van de belangrijkste joods Veerse families, zijn foto’s te zien en een indrukwekkende lijst van joden met een Veerse achtergrond die in de oorlog zijn weggevoerd.