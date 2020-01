Schrobbelèr wint prijs voor het leukste Brabantse uitje van 2020

De rondleiding bij Schrobbelèr wint goud, maar nog twee uitjes vielen in de prijzen. De zilveren award gaat naar museum Klok & Peel in Asten en het brons is voor Klimbos Brabantse Wal in Bergen op Zoom.

Trots

Jochem van Alphen geeft rondleidingen bij Schrobbelèr en is megatrots. "We doen er alles aan om de mensen een unieke ervaring te geven. Muziek is daarbij belangrijk en we hebben zelfs een eigen huistroubadour."

In totaal waren tien uitjes in heel Brabant genomineerd voor de award. Een aantal hiervan zijn dieren- en speeltuinen. "Dat soort plekken bereiken vaak veel meer mensen. Maar ook Klok & Peel trekt jaarlijks veel meer bezoekers dan wij doen’’, zegt Jochem. ‘’Dat betekent dat bij ons echt alle bezoekers hebben gestemd."

Ruim 80.000 mensen brachten hun stem uit. Naast publieksstemmen werden de uitjes ook beoordeeld door een onafhankelijke jury. Die letten op vijf aspecten: sfeer, prijs-kwaliteitverhouding, personeel, faciliteiten en het aanbod. De rondleiding van Schrobbelèr scoorde het hoogst op alle vlakken.