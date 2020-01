Kaj de Rooij wil naar de Eredivisie met óf zonder FC Eindhoven

EINDHOVEN -

De 19-jarige Kaj de Rooij beleeft dit seizoen zijn echte doorbraak bij FC Eindhoven. De buitenspeler uit Best is dit seizoen één van de belangrijke spelers bij de Eindhovenaren. Zelf droomt Kaj hardop: "Ik hoop ooit in de Eredivisie te spelen. Of het nu dit seizoen al komt of later maakt mij niet uit."