Na 125 jaar geen varende postbode meer in de Biesbosch, PostNL stopt met postboot

Na een periode van 125 jaar stopt PostNL met de bezorging van de post in de Biesbosch met de postboot. “We zijn met bewoners, waar we de post nog met de boot bezorgen in overleg voor een maatoplossing”, aldus PostNL woordvoerster Tanja Hoogkamer.

“Het bootje vaart nog wel, maar we zijn aan het heroverwegen hoe we de post in de toekomst bij onze vijf klanten in de Biesbosch krijgen.” Na enig aandringen gaat het wollig taalgebruik overboord en bevestigt Hoogkamer de geruchten. "We gaan stoppen met de postbezorging per boot in de Biesbosch."

“Dit is het einde van een hoofdstuk van 125 jaar van unieke postbezorging in de Biesbosch”, reageert Cees Schuller die in maart 2017 een boek uitbracht over de postbezorging in de Biesbosch. “Ik heb ook met PostNL gecommuniceerd omdat ik nog wel een laatste hoofdstuk aan mijn boek zou willen toevoegen. En ja, ze spreken van heroverwegen, maatwerk en een oplossing zoeken. Nou, dan weet je het wel. Ik heb aanwijzingen dat ze per 1 maart al gaan stoppen met de postboot.”

Reële argumenten van PostNL om te stoppen

Argumenten om met de postbezorging per boot te stoppen heeft PostNL volop én het zijn eerlijke en reële argumenten. “De postboot is voor vijf adressen en slechts enkele brieven zo’n drie uur per dag onderweg”, schetst Tanja Hoogkamer. “Dat is te duur en te omslachtig, maar ik benadruk opnieuw dat we alternatieven aan het onderzoeken zijn en dat we dat doen met de bewoners en dat we er nog niet uit zijn.”

Oud postboot is al uit de vaart

“De echte postboot die is al uit de vaart”, vertelt Schuller. “De post wordt nu bezorgd met een polyester vletje. De echte postboot is in 1979 in de vaart genomen en daar is in de laatste tien jaar geen onderhoud meer aan gepleegd. Dat bootje, van meer dan veertig jaar oud, was geen visitekaartje meer voor PostNL.” Tanja Hoogkamer van PostNL bevestigt dat het opknappen van de boot financieel inderdaad geen optie meer is.