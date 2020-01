Man met bivakmuts probeert Jumbo in Eindhoven te overvallen, beveiligers werken hem naar buiten

Een man met een bivakmuts en een steekwapen heeft woensdagavond rond negen uur geprobeerd de Jumbo aan het Nederlandplein in Eindhoven te overvallen. Hij is door beveiligers naar buiten gewerkt en op de vlucht geslagen. De politie waarschuwt dat mensen geen actie moeten ondernemen als ze de man zien.

Het gaat om een slanke man van onbekende leeftijd, van 1,75 meter groot. Hij droeg donkere kleding en een bivakmuts. Er is een Burgernetmelding met het signalement van de dader verspreid.

Vaak overvallen

Het is niet de eerste keer dat overvallers op die locatie toeslaan. De Jumbo aan het Nederlandplein werd zowel in 2019, 2018 en 2017 al eens overvallen. De Kruidvat aan hetzelfde plein werd in 2018 overvallen. In datzelfde jaar sloegen overvallers ook toe bij de Lidl aan het Nederlandplein.