Politie haalt slapende bewoners uit Helmondse woning terwijl aanbouw in vlammen opgaat

De politie moest vanwege een enorme vlammenzee donderdagochtend rond kwart over vijf bewoners uit hun woning halen aan de st. Antoniusweg in Helmond.

Een voorbijganger zag de vlammen bij de aanbouw van de woning. Deze heeft de hulpdiensten gebeld. De brandweer moest uitrukken met twee blusvoertuigen.



Toen deze arriveerden bij de woning bleek de aanbouw in voor een groot deel in brand te staan. Omdat de bewoners nog te slapen moest de politie hen wakker maken.



De vuurzee heeft het dak van het schuurtje volledig verwoest, de brandweer controleert nog of daarbij asbest is vrijgekomen. Er is niemand gewond geraakt.