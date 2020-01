Politie haalt slapende bewoners uit huis in Helmond terwijl aanbouw in vlammen opgaat

Politie wekt bewoners huis, omdat aanbouw in brand staat.

HELMOND -

De politie heeft donderdagochtend de bewoners van een huis aan de St. Antoniusweg in Helmond uit hun huis gehaald vanwege een enorme vlammenzee in de aanbouw van de woning. De bewoners lagen nog te slapen en hadden niet door dat een deel van hun huis in lichterlaaie stond. Niemand raakte gewond.