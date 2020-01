Met 'oetel' op je kentekenplaat rondscheuren op Aruba, Carla doet het

Carla is een echte trotse Oeteldonker

Naast het kenteken, zijn er nog meer Brabantse dingen in de auto te vinden

Carla heeft een echt Brabants kenteken in Aruba

En naast die souvenirs is er dus het kenteken. "Je kan hier tegen betaling je nummerplaat laten personaliseren bij de belastingdienst. Dat mag uit maximaal vijf letters bestaan, dus de keuze was snel gemaakt. Sindsdien rijd ik rond met OETEL. Leuk he?" Carla vervolgt: "Gisteren waren er hier Bosschenaren op vakantie. Zij herkenden mijn nummerplaat meteen."

Moraal van dit verhaal: Je kan een Brabander wel uit Brabant halen, maar Brabant niet uit een Brabander.