Abel Garazgeher Mangstab is al weken vermist. (Foto: politie)

De 19-jarige Abel Garazgeher Mangstab uit Tilburg is donderdagochtend dood aangetroffen. De jongen werd al vermist sinds 16 december.

Abel Garazgeher Mangstab werd voor het laatste gezien door zijn huisgenoot. Enkele uren later kocht hij nog schoenen in Tilburg. De politie verklaart dat er geen sprake is van een misdrijf.

