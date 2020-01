'Paar dieren' dood door grote brand in geitenstal, brandweer wist honderden geiten te redden

Geitenstal in Dongen gaat in vlammen op (foto: Foto Persbureau Midden Brabant / Erik Haverhals)

DONGEN -

Aan de Gemeentenweg in Dongen is donderdagmiddag rond kwart over twee een grote brand uitgebroken in een geitenstal. De brandweer meldt dat er 'een paar dieren' zijn omgekomen maar dat de meeste geiten in veiligheid zijn gebracht.