Iedereen in Breda wil een kaartje voor de Klûntocht, enorme rij voor Venise Bar

BREDA -

Een lange, heel lange rij voor de deur van de Venise Bar in Breda vrijdagavond. Daar worden de kaarten voor de jaarlijkse Klûntocht verkocht. Het evenement in de binnenstad van Breda is razend populair én lijkt het populariteitsplafond nog niet te hebben bereikt. Een uur of langer in de rij staan is dan ook helemaal geen opgave.