Uren in de rij voor een kaartje voor de Klûntocht: 'Leuker dan carnaval'

"Klûnen is zelfs nog leuker dan carnaval, echt heel erg gezellig. En dat kruisje is dan helemaal niet belangrijk eigenlijk," vindt iemand in de rij. In die hele lange rij zit het met de sfeer wel goed. Eenmaal de kaartjes in de hand zijn veel mensen al behoorlijk aangeschoten van het bier. "Ik heb er nu al 10 op, dus die 28 stempels gaat me wel lukken straks."

Tijdens de Klûntocht op 2 februari trekken zesduizend mensen verkleed van kroeg naar kroeg. In elke kroeg krijg je een stempeltje op de speciale stempelkaart. Is de kaart vol, dan kun je aan het einde van de dag het speciale kruisje ophalen. Dat vergt wel een zekere vorm van fanatisme, want op de kaart prijken maar liefst 27 kroegen, en de stempelpost bevindt zich doorgaans helemaal achterin de kroeg.

Uitverkocht

Deze vrijdagavond is het enige moment om de felbegeerde kaarten te bemachtigen, daarna zijn ze alle 6000 uitverkocht. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die gewoon in een gezellig pakje over de grote markt dweilen, zonder kaart. Maar toch, de échte diehard heeft er wel eentje.

Het gaat de deelnemers dan ook vooral om het idee. De kaart overleeft het feestje namelijk niet altijd. Na een flinke regenbui en een klets bier bungelt het stuk papier vaak nog maar aan één gaatje aan het rood-witte koordje om de nek. Als het er überhaupt nog aan hangt.

De 23ste Klûntocht is op zondag 2 februari. De kaarten kosten 5 euro, daarvan gaat een deel naar onder meer de Grote Kerk.