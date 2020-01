Johan van Laarhoven mag cel niet verruilen voor ziekenhuisbed, beslist de rechter

Van Laarhoven is volgens zijn advocaten in zeer slechte conditie en medisch personeel van een gevangenis kan hem volgens hen niet voldoende helpen. Maar een verzoek om de straf te onderbreken en in het ziekenhuis behandeld te worden, moet bij de gevangenis worden ingediend, zegt de rechter.

Van Laarhoven moet nog een deel van zijn Thaise veroordeling in Nederland uitzitten. Daarvoor dienden de advocaten een gratieverzoek in. Ze willen dat hij de beslissing op dat gratieverzoek thuis mag afwachten. Maar dat zit er niet in, zegt de rechter. In het verdrag met Thailand is namelijk afgesproken dat de straf volledig moet worden uitgezeten. Dat betekent dat Johan van Laarhoven tot 28 augustus 2021 in de gevangenis moet blijven.

Onzorgvuldig

Van Laarhoven werd in Thailand veroordeeld tot 75 jaar cel voor witwassen. De Thaise autoriteiten gingen over tot vervolging van de Tilburger nadat justitie in Nederland een rechtshulpverzoek had ingediend. De Nederlandse justitie verdenkt hem ook van witwassen en belastingfraude en riep de hulp in van de Thai omdat Van Laarhoven daar woonde.

Volgens de nationale ombudsman heeft justitie in de contacten met Thailand zeer onzorgvuldig gehandeld en heeft dat mede geleid tot de straf in Thailand.

Na een vernietigend rapport van de ombudsman ging minister van justitie Grapperhaus zich voor Van Laarhoven inzetten. Hij reisde naar het Thailand en wist te bewerkstelligen dat Van Laarhoven vorige week naar Nederland kwam om de rest van zijn straf hier uit te zitten. Omgerekend naar Nederlandse strafmaten zou hij nog tot augustus 2021 in de Vughtse gevangenis moeten blijven.

