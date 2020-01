Max heeft scoliose: ‘Ik mis door scheve ruggengraat dertig procent van mijn longinhoud’ [GOEI VOLK]

“Ik heb scoliose. Dat betekent dat mijn ruggengraat in een S-vorm staat. Dat heb ik al mijn hele leven, maar we kwamen er pas achter op mijn zestiende. Toen kreeg ik opeens vage klachten. Ik was snel moe, had het benauwd en voelde ‘zenuwpijnen’. Achteraf gezien bleek dat mijn spieren vastzaten en dat ik door de draai van mijn ruggengraat dertig procent longinhoud mis.Na de ontdekking kom je in een medische molen terecht. Huisartsen, ziekenhuizen, orthopeden. Ruim vijf jaar ben ik in behandeling geweest. Ik heb van alles geprobeerd: fysiotherapie, sporten, scroottherapie (andere houding aanhouden) en revalidatie. Vooral dat laatste was slopend. Drie keer per week moest ik met de auto van Oss naar Nijmegen. Maar probeer dat maar constant met een rechte rug te doen, dat is geen pretje. Maar je pak alles aan om het maar te proberen. Op een gegeven moment zei de chirurg: je moet er mee leven en het accepteren. Maar de klachten namen toe en bij de nieuwe foto’s bleek mijn ruggengraat met vijf procent verder te zijn gedraaid.Toen kwam ik aanmerking voor een operatie. Daarbij plaatsen twee titanium staven langs mijn wervel. Die worden met pinnen vast geboord door mijn wervels. Door de stangen te draaien, hopen ze mijn rug recht te zetten. Voordat je voor een operatie in aanmerking komt moet je alles geprobeerd hebben. Dat heb ik en nu ga ik voor meer levenskwaliteit. Plus ik ben nog jong en kan goed herstellen.Als ik eraan denk word ik wel zenuwachtig, maar ik probeer positief te blijven. De eerste weken zal ik het ziekenhuis blijven en daarna moet ik het heel rustig aan doen. Het bot moet namelijk weer aangroeien en alle spieren moeten hun plek weer zien te vinden. Grappig detail: na de operatie word vier centimeter langer en ik ben al 1,92 meter (haha). Het revalidatieproces wordt zwaar, maar ik heb ontiegelijk veel energie (misschien soms zelfs iets teveel), dus misschien valt het daardoor allemaal wel mee. Uiteindelijk is het voor een goed doel!" – Max (21) uit Oss.#goeivolk #onsbrabant