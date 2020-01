Nooit meer een boks of een knuffel, Dakar-deelnemers verslagen na overlijden 'maatje' Edwin Straver

"Het komt heel hard aan", zegt Dakar-deelnemer Jurgen van den Goorbergh uit Breda, die Edwin Straver al twintig jaar kende. En dan is er stilte. Hij heeft het er moeilijk mee. Dan vervolgt Van den Goorbergh met gebroken stem, waarin de emotie hoorbaar is: "We wisten dat het er aan zat te komen, maar het komt harder aan dan ik dacht. Ik ken zijn vader, zijn zus, heel de familie. Het komt heel dichtbij."

Een boks en een knuffel

Ook bij motorrijder Paul Spierings heerst er verslagenheid. Paul finishte in Saoedi-Arabië als beste Nederlander en had regelmatig contact met Edwin Straver. "Dramatisch", zegt Spierings over het overlijden van de coureur uit Rijswijk. "Edwin was gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Ik ben een Dakar-maatje kwijt, voor elke etappe gaven we elkaar ook altijd even een boks en een knuffel. Maar ik vind het natuurlijk vooral heel erg voor zijn familie en zijn vriendin."

Fatale gevolgen

"Ik sprak Edwin tijdens de Dakar Rally dagelijks", zegt ook Jurgen van den Goorbergh, die zelf met Kees Koolen meedeed in een buggy. "Ik ging altijd even langs bij de Malle Moto, want ik weet hoe zwaar die kistrijders het hebben. Maar ik denk niet dat oververmoeidheid een rol heeft gespeeld, want hij was heel gefocust. Al is het ongeluk vermoedelijk wel een kleine 'rijdersfout' geweest. Eentje met fatale gevolgen. Als je met je hoofd in het zand valt, kan dat dubbel slaan en kan het ineens gebeurd zijn."

Dakar Rally is gevaarlijk

"Ik denk dat Edwin gewoon pech heeft gehad", denkt ook Marcel Vermeij van de website Rallymaniacs. "Hij is met 50 kilometer per uur van zijn motor afgevallen en dat kan je normaal dertig keer doen zonder dat er iets gebeurt. Maar de Dakar Rally is natuurlijk ook gevaarlijk. Het is toch opvallend dat er twee zware ongelukken zijn geweest."

Vermeij, rallykenner bij uitstek, kent de cijfers. Sinds de eerste Dakar Rally in 1979 overleden er bijna dertig deelnemers tijdens de wedstrijd. "De rally's worden technischer, de motoren beter en de snelheden zijn hoger", zo zegt hij. "Tijdens de Dakar Rally in Saoedi-Arabië was de gemiddelde snelheid bij sommige etappes soms boven de honderd kilometer per uur. Daar moeten we niet naar toe. Dat is onwerkelijk."

'Motorsport is geen dammen'

Praten over de gevaren van de Dakar Rally is volgens Marcel Vermeij iets dat vooral de buitenwereld doet. De rijders zelf kunnen er wel mee om gaan. Jurgen van den Goorbergh, die twee jaar geleden nog als kistrijder actief was, onderstreept die woorden. "We kennen allemaal de risico's", zegt hij. "Bij de motoren en de quads zijn de gevaren nou eenmaal groter als bij de auto's, want die hebben een rolkooi. Maar ik ken de gevaren en Edwin kende die ook. Dat hoort bij het bestaan van een motorrijder. Het is geen dammen, het is een risicovolle sport."

Van den Goorbergh vervolgt. "Als ik morgen weer in de woestijn kan gaan rijden, doe ik dat meteen. We moeten de motorsport nu niet de rug toe keren, want dat zou Edwin ook niet doen."



Luister hieronder naar een interview met Paul Spierings over het overlijden van zijn 'Dakar-maatje'.