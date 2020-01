'Geen goede aankopen': PSV-supporters ventileren frustratie na debacle bij NAC

‘’Het seizoen is klaar, uithuilen en opnieuw beginnen’’, zegt een PSV-supporter na de nederlaag in de bekerwedstrijd tegen NAC. De Eindhovense voetbalclub heeft een dramatisch seizoen: geen Johan Cruijff schaal, geen overwintering in Europa, uitgeschakeld voor de beker en het kampioenschap kan PSV ook vergeten. ‘’Helemaal niks dit jaar, over en uit’’, zegt een 'buur' van PSV, een man die op steenworp afstand van het stadion woont.

Het schort ernstig aan het niveau van de PSV-selectie. Dat is de tendens bij veel teleurgestelde supporters na de domper van donderdagavond in Breda.

Het aankoopbeleid van de club is verkeerd, zegt de 'buurman' van de club. "maar op het veld moeten ze het uiteindelijk doen.'' Volgens de man had de club beter technisch directeur John de Jong de laan uit kunnen sturen in plaats van trainer Mark van Bommel.

''Er zijn geen goede spelers bijgekomen en met deze resultaten komen er ook geen goede nieuwe spelers die naar ons willen.'' De man gelooft dat de malaise alleen dit jaar nog aanhoudt en daarna beter zal worden.

Voor een andere supporter is het seizoen echter nog niet over voor de Eindhovenaren. ''Er zijn altijd pieken en dalen. We gaan nu gewoon nog voor die tweede plaats. We hebben allemaal wel eens een mindere dag. Dat kan de ploeg ook overkomen.''

Eendracht maakt macht

De teleurstelling zit er ook in bij de jongste PSV'ers. Het weerhield een kleine supporter er echter niet van om vrijdagmiddag een shirt te kopen in de fanshop. ''Ik blijf gewoon fan, maar het is alleen niet meer zo leuk om naar te kijken.''

''Eendracht maakt macht. Het staat er niet voor niets'', zegt een man terwijl hij naar de letters boven de poort van het hek bij het stadion wijst. Volgens de rasechte Eindhovenaar is er van die eendracht de laatste tijd maar bar weinig te merken. Zijn gouden oplossing: Philip Cocu terughalen naar de lichtstad. ''De drie jaar onder Cocu waren fantastisch.''