Maarten van der Weijden na mislukte recordpoging: 'De man met de hamer kwam na zestien uur'

Maarten zegt dat de eerste twaalf uur heel goed ging, maar dat de vermoeidheid er daarna langzamerhand in kroop. ''Misschien ben ik toch iets te hard begonnen.''

Na zestien uur begon hij dusdanig veel snelheid te verliezen waardoor de achterstand op het wereldrecord steeds groter werd. ''We hadden al door dat we het record bij lange na niet zouden halen. Daarom ben ik gestopt, helaas.''

Het was een gezamenlijk besluit van de zwemmer en zijn coach om de handdoek in de ring te gooien. Volgens de trainer was er geen specifiek moment in de loodzware zwemtocht waar het mis is gegaan.