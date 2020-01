Italiaan vervoert voor meer dan een miljoen aan coke in verborgen ruimte in zijn auto

Een 33-jarige Italiaan is donderdagmiddag in Brabant aangehouden omdat hij 34 kilo cocaïne vervoerde. De drugs met een straatwaarde van 1,2 miljoen euro zaten verstopt in een verborgen ruimte in zijn auto.

Die middag controleerde de politie samen met de Belgische collega’s op de zogenoemde ‘grensoverschrijdende criminaliteit’. De auto van de man werd op de A16 richting België gecontroleerd.

Tijdens de controle ontdekte de politie een verborgen ruimte in de kofferbak. Agenten zagen door een kier al verschillende pakketten liggen. In totaal lagen er 35 pakketten in zijn auto met daarin 34 kilo coke.

Gezocht in België

De man zit vast. Zijn auto is in beslag genomen en wordt verder onderzocht. De man werd in België gezocht vanwege verschillende strafbare feiten en wordt daarom uitgeleverd.