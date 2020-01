Hoe moet het nu verder bij PSV? ‘De club staat in brand’

Hoofdtrainer Ernest Faber was donderdagavond laaiend na afloop van de verloren wedstrijd met NAC en liet dat blijken in een interview met FOX. Een dag later was de Eindhovenaar nog altijd niet helemaal afgekoeld. “Dit heb ik nog niet vaak meegemaakt”, stelt Faber in aanloop naar het eredivisieduel met FC Twente.

Waar is de trots?

“Ik mis de trots om voor deze club te spelen en verwacht iets meer dan ik gisteren gezien heb. Het is graag of niet. In alle opzichten. Wil je niet graag voor deze club spelen en komt er iets voorbij, dan is het tijd om naar John de Jong te gaan.”

Ernest Faber, Huub Stevens en Harrie Timmermans over hoe het verder moet bij PSV:

Volgens Faber hebben de problemen waarin PSV zich bevindt dus ook deels te maken met de instelling van de spelers. Dat baart de supporters van de nummer vier van de eredivisie zorgen. “De club staat in brand en het liefst wil je meteen helpen blussen, maar je weet gewoon niet waar je moet beginnen”, zegt voorzitter van de supportersvereniging Harrie Timmermans metaforisch.

Knakken

Op papier lijkt PSV over een aantal goede spelers te beschikken, maar het komt er totaal niet uit. Hoe is dat toch mogelijk? “Als het even tegenzit, dan knakt er iets binnen het team”, zegt Huub Stevens, oud-trainer van onder meer PSV. De 72-jarige Stevens stelt dat er bepaalde spelers moeten gaan opstaan om de kar vooruit te trekken. “Maar ik zie eerlijk gezegd ook niet wie dat zouden moeten gaan doen. Maar het vertrouwen moet terugkeren.”

John de Jong

Bij de PSV-supporters krijgt technisch manager John de Jong het voor zijn kiezen de laatste weken. Volgens velen zou hij een te matige selectie op de been hebben gezet, maar Timmermans en Stevens springen in de bres voor De Jong.

Stevens vindt dat basis óók door Van Bommel en Van Marwijk is gelegd bij PSV:

Maar hoe moet het verder bij PSV? De crisis begint nu toch al aardig lang te duren op de altijd zo rustige Herdgang. Het vertrouwen is in ieder geval broos. Bij zowel de selectie, als de aanhang. “Misschien is de bodem van de put nog niet eens bereikt”, zegt Timmermans. “Dit is een horrorseizoen en ook een verloren seizoen. Maar er moet iets fundamenteels gaan veranderen.”

Positivisme

Stevens gelooft vooral in positivisme. "Je helpt ze niet door ze naar beneden te halen. Natuurlijk, je mag kritisch zijn. Maar probeer, hoe moeilijk het ook is, ook wat positief te belichten." De oud-trainer hamert er verder op dat ook het plezier in het spelletje terug moet komen bij de Eindhovense club. "En verder moet je duidelijk zijn. Daar is Ernest (Faber, red.) voor en die weet dat zelf ook."