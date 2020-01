Man uit Heesch aangehouden voor zware mishandeling na evenement Partyrush Nistelrode

NISTELRODE -

Een man van 21 uit Heesch is aangehouden voor de zware mishandeling, vrijdagnacht in Nistelrode. Het slachtoffer, een 55-jarige man uit Nistelrode, werd in zijn gezicht geslagen en mist in ieder geval enkele tanden. Ook is hij even bewusteloos geweest. Er is nog veel onduidelijk over de aanleiding van het incident, zo meldt de politie.