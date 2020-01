Man zwaar mishandeld na evenement Partyrush Nistelrode: 'Hij mist tanden en kaak is mogelijk ontzet'

Een man is vrijdagnacht zwaar mishandeld op het Kantje in Nistelrode. Dit gebeurde rond halftwee toen het evenement Partyrush, dat daar plaatsvond, was afgelopen.

Het slachtoffer was op weg naar huis ten hij volgens een politiewoordvoerder 'om nog onverklaarbare reden op zijn gezicht werd geslagen'. De man moest naar een ziekenhuis gebracht worden.

Even buiten bewustzijn

"Het slachtoffer mist verschillende tanden en mogelijk is ook zijn kaak ontzet", laat de politiewoordvoerder weten. "Ook is hij even buiten bewustzijn geweest."