Wie is wie? Lamme Frans maakt hilarische carnavalsclip met imitaties van sterren van Drie Uurkes

Kijk hier de clip:

De clip bij het nummer ‘Handjes handjes, bloemetjesgordijn’ is een feest van herkenning. Van Jordy Graat en Betty via de Deurzakkers, Veul Gere, Chef Soldaat en de Zware Jongens tot Huub Hangop en Vader Abraham. Beste en meest dankbare imitatie: Vieze Jack, die een hooivork op zijn licht erotische wijze aflikt. Ook goed: Vader Abraham die met z'n hoofd in de appeltaart duikt.

Hoe langer je kijkt, hoe meer details je ziet. Carnaval is carnavla geworden en Snollebollekes wordt bij Lamme Frans Volleborrelkes. Niek en Danny, die normaal niet buiten Den Bosch komen, staan nu ineens binnen de ringbanen van Tilburg voor de kerk op de Heuvel. De hitmachine, de Carna2020, koopt Frans op maakjekraker.nl, een subtiele verwijzing naar Kies je kraker, de strijd om de beste carnavalshit.



Drie Uurkes kun je dit jaar dus overslaan. Alle artiesten zitten al in de clip van Lamme Frans.