Klusjesman bekent moord op Eindhovense zakenman in Belgische villa

Klusjesman Roger C. (48) heeft bekend dat hij zakenman Marcel van Hout uit Eindhoven in zijn villa in het Belgische Pelt heeft doodgeschoten. Hij zou mogelijk hulp hebben gekregen van de ex-vriendin van het slachtoffer, maar zij blijft ontkennen.

Dat meldt de Belgische krant Het Nieuwsblad. Roger C. zit al twee jaar lang vast in een Belgische cel als verdachte in de moordzaak. Eind 2017 werd de 51-jarige Eindhovense schatrijke zakenman dood aangetroffen in een plas bloed. Van Hout was de eigenaar van onder meer Universal BV in Son, een bedrijf dat handelt in bouwmachines en aannemersmaterieel.

Van Hout had twee villa's in de gemeente Pelt, vlak onder de grens bij Valkenswaard. Hier wonen veel rijke Nederlanders en er staan grote villa's die voor het merendeel bewoond worden door mensen die een fiscaal voordeel zoeken door over de grens te gaan wonen.

Er zijn meer Nederlanders die in het plaatsje woonden die eveneens om het leven zijn gebracht. Bekende criminelen, zoals John Mieremet en Sam Klepper woonden ook in de villawijk. De Eindhovense crimineel Robert Sengers, die in 2004 bij een restaurant in Esbeek werd vermoord, heeft er ook gewoond.