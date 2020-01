Tilburg heeft nieuw leesplèngske: Ken jij deze achttien typische woorden?

Krèùkezèèkers (Tilburgers) mogen best fréét (trots) zijn op hun stad. En ook op hun dialect. Daarom wordt het inmiddels alweer twintig jaar oude leesplèngske in een nieuw jasje gestoken. Want zo is de stad inmiddels verrijkt met een draaiend hèùs (huis) en de voogelkôojkes (vogelkooitjes) van de Stadsheer.

De leesplank met achttien nieuwe woorden en illustraties wordt zaterdagmiddag in de LocHal gepresenteerd, op de verjaardag van het één jaar oude gebouw. De plank is gemoderniseerd met woorden al sittiering (ringbaan) maar ook typische lokale woorden die op de vorige plank geen plek hadden, staan er nu wel op.

Want een echte Tilburger moet wel weten wat men bedoelt wanneer er over rögt (onkruid) langs de kaajbaand (stoeprand) wordt gesproken. Anders ben je toch wel een beetje een gòlliepaop (sufferd). Ook rasechte Tilburger Gerrit Poels krijgt een eervolle vermelding op de plénk als Brôodpaoter (Broodpater).

Gienderwèèd of meepesaant

Het zou eeuwig sund (zonde) zijn als we straks niet meer weten wat gienderwèèd of meepesaant betekent. Of dat we straks net als in het rest van het land praten over een reuzerad in plaats van een hooggaatie. Voor wie moeite heeft om al deze prachtige woorden uit te spreken, heeft Stichting Tilburgse Taol ze ingesproken met de juiste uitspraak.