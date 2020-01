Wereldrecord voor Jostiband: 'Heb je even voor mij' van Frans Bauer scoort onder water

" Iedereen vond het geweldig!" roept Lyan Verburg enthousiast zodra ze weer boven water is. De dirigent van de Jostiband ging net als haar bandleden in duikerspak en met perslucht op haar rug mee de diepte in . "Er is nog nooit een orkest van mensen met een beperking in een zwembad gedoken met hun instrumenten, dus onze recordpoging was bij voorbaat eigenlijk al geslaagd", laat ze vol overtuiging weten.

'Vooral veel plezier gehad'

De bandleden vinden het vooral spannend, want in het 10 meter diepe duikcentrum in de Belgische plaats Beringen zwemmen ook veel vissen in het water. " Het is ook heel diep, je kunt nergens staan", zegt Gonnie die xylofoon speelt in de band. En hoewel ze maanden geoefend hebben, houden veel muzikanten het na de generale repetitie toch voor gezien. "

Maar we hadden nog genoeg bandleden over om 'Heb je even voor mij' te spelen. Het was onwijs leuk om te doen", zegt dirigent Verburg. "Ze hebben getrommeld, ze hebben op tamboerijnen en triangels gespeeld en we hebben vooral heel veel plezier gehad."

Duiktherapie

"Wij willen hiermee laten zien dat duiken ook therapeutisch goed kan werken", zegt Tonny Bergsma van Aqua Sub. De Bredase duikschool is vorig jaar begonnen met duiktherapie. " Het brengt heel veel rust, dat merk je hier ook. Ondanks dat de vissen voor veel prikkels zorgen, brengen de natuurlijke geluiden en het niet kunnen praten met elkaar ook heel veel rust."

De Jostiband heeft na de geslaagde recordpoging de smaak te pakken gekregen. " Dit is zeker voor herhaling vatbaar, maar dan wel met Frans Bauer erbij."