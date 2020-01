Stomdronken bestuurster van snelweg A16 geplukt

Een 53-jarige vrouw uit Rijsbergen is zaterdagmiddag rond twee uur aangehouden op de snelweg A16 bij Dordrecht. De vrouw zat stomdronken achter het stuur en had bijna acht keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken.

Weggebruikers zagen de vrouw slingerend over de weg rijden en hebben haar al rijdend naar de vluchtstrook geleid en gedwongen te stoppen. De vrouw was niet in staat om een verklaring af te leggen bij de politie en zit voorlopig in de cel om nuchter te worden.

De automobiliste is direct overgedragen aan justitie. De officier van justitie eiste dat de vrouw per direct 22 maanden haar rijbewijs kwijt is en een werkstraf van honderd uur krijgt. De rechter zal hier later over beslissen.

Weggebruikers mogen maximaal 0,5 promille alcohol in hun bloed hebben, bij de Rijsbergse werd een promillage gemeten van 3,9.