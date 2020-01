RKC Waalwijk in laatste kwartier onderuit tegen VVV in degradatieduel

RKC Waalwijk heeft het degradatieduel tegen VVV-Venlo met 2-1 verloren. De Waalwijkers, nummer laatst in de eredivisie, stonden een kwartier voor tijd nog met 1-0 voor. In het laatste kwartier sloegen de Limburgers genadeloos toe.

In de 76e minuut wurmde Opoku zich door de verdediging van RKC Waalwijk heen om gelijk te maken en een paar minuten later profiteerde Oussama Darfalou van een fout in de Waalwijkse defensie. Emil Hansson had RKC Waalwijk na een kwartier nog op 1-0 gezet met een schot uit de draai.

Huurbasis

Tot de vierde zege leidde het doelpunt van de Noor niet. RKC Waalwijk nam Hansson afgelopen week op huurbasis over van het Duitse Hannover 96.

RKC Waalwijk blijft steken op elf punten, VVV heeft er nu acht meer.