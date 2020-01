'Willem II moet antwoord zien te vinden op nieuwe spel van tegenstanders', pijnlijk verlies RKC

Bekijk de analyse van Willem II-watcher Fabian Eijkhout en lees daarna verder.

PEC Zwolle, dat op de zestiende plaats staat, had lange tijd het beste van het spel. Pas na een uur spelen kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd. Willem II ging in de slotfase vol op jacht naar de winst, nadat de Zwolse verdediger Thomas Lam met rood van het veld was gestuurd omdat hij aan het shirt van de doorgebroken Nunnely had getrokken.

Het slotoffensief van Willem II bleef echter zonder doelpunt. PEC hield pas voor het eerst dit seizoen 'de nul'. De Tilburgers hebben nu 37 punten, evenveel als Feyenoord dat vanwege een iets beter doelsaldo de derde plaats heeft overgenomen.

Willem II moet zorgen dat een antwoord weet te vinden op het spel dat tegenstanders tegenwoordig spelen in Tilburg. Bezoekende ploegen zijn vooraf al blij met een punt, daar weten de Tilburgers nog niet altijd mee om te gaan. "Dat heeft ook met ervaring te maken, we zijn het niet gewend. We moeten daar op trainen", zegt Mike Trésor Ndayishimiye.

RKC

RKC wist niet te winnen van VVV. In het laatste kwartier sloegen de Limburgers genadeloos toe. Door de nederlaag blijft het gat met nummer zeventien ADO Den Haag vijf punten en loopt VVV uit naar acht punten.

Bekijk hieronder de analyse van clubwatcher John Nelissen en lees verder.

RKC startte het duel met alle vier de winterse versterkingen. Richard van der Venne, Stefan Velkov, Tijanni Reijnders en Emil Hansson stonden aan de aftrap. Laatstgenoemde liet direct zien waarom hij teruggehaald is in Waalwijk. Hansson wordt tot het eind van dit seizoen gehuurd van Hannover 96 en was vorig seizoen ook al actief bij RKC. Binnen het kwartier zette de Noor RKC op voorsprong door de bal verwoestend vanuit de tweede lijn binnen te schieten.

Uitzichtloos

Tot de vierde zege leidde het doelpunt van Hansson niet. Een kwartier voor tijd wurmde Johnathan Opoku zich door de Waalwijkse defensie en maakte gelijk. Even later tastte RKC-verdediger Velkov mis bij een lange bal waar VVV-spits Oussama Darfalou optimaal van profiteerde.

De situatie lijkt nu uitzichtloos voor het zwalkende RKC Waalwijk. Het blijft steken op elf punten. VVV heeft er nu acht meer en nummer zeventien van de ranglijst ADO Den Haag staat op zestien punten.

Hans Mulder en Tijanni Reijnders over de lastige situatie bij RKC: