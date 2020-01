Doorrijdster aangehouden nadat ze fietsster zwaargewond achterliet in Helmond

De aanrijding vond plaats rond halfdrie.

Traumaheli

Een automobilist die een eind achter de fietsster reed, stopte wel. Die verleende hulp en schakelde de hulpdiensten in.

Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Bloedproef

Aan de hand van de informatie van getuigen kon de politie de bestuurster van de auto al snel opsporen. "Zij is rond drie uur in haar huis in Bakel aangehouden", laat een politiewoordvoerder weten. Daar werd ook de beschadigde auto gevonden. De vrouw is vastgezet voor verder onderzoek. Er is een bloedproef afgenomen om te kijken of ze alcohol of drugs had gebruikt.