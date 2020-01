Agente moet wegspringen voor dronken automobiliste

Een agente heeft in de nacht van zaterdag op zondag op de Prinsenkade in Breda moeten wegspringen om te voorkomen dat een dronken automobiliste haar omver zou rijden.

Het gaat om een 29-jarige automobiliste uit Breda. Het alcoholgehalte bij de vrouw bleek ruim driemaal hoger dan de wettelijke toegestane hoeveelheid.

De agente fietste even na vier uur 's nachts over de Prinsenkade toen er een auto zonder licht aan kwam rijden. De agente gaf een stopteken, maar de automobiliste minderde geen vaart. Sterker nog, toen ze bijna bij de agente was, leek ze gas bij te geven. De agente moest opzij springen om niet geraakt te worden.

De automobiliste werd op de Prinsenkade aangehouden en bleek opvallend vrolijk en lacherig. Ze wordt verdacht van poging tot doodslag en rijden onder invloed. Ook moest ze haar rijbewijs inleveren.

De politie heeft laten weten dat de agente het goed maakt, maar wel erg is geschrokken.