Herfstachtige week verwacht: regen, hagel en stevige wind

"Er is weer wat meer actie in de atmosfeer." Dorien Bouwman van Weer.nl is er als weervrouw blij mee na de rustige grijze week die we achter de rug hebben. Maar de meeste mensen zullen hier toch anders tegenaan kijken. Het wordt namelijk wisselvallig en onstuimig. "We hebben een behoorlijk herfstachtige week voor de boeg."

Dit heeft te maken met een storing die in aantocht is. "Daar krijgen we vanaf zondagavond en -nacht mee te maken", vertelt Bouwman. Die storing brengt regen en wat meer wind met zich mee. De temperaturen gaan wel voorzichtig omhoog. "Al zitten er ook nog wel wat frisse dagen tussen."

Meest enerverende dag van de week

Dinsdag wordt volgens Bouwman 'de meest enerverende dag van de week'. "Dan zijn er wat pittige buien, waar best wat hagel bij kan zitten. Ook is dat een redelijk winderige dag. "Er is dan windkracht vijf, met uitschieters naar windkracht zes in Brabant. Een goede herfstdag."

Voordat deze wisselvallige week in aantocht is, wacht ons volgens Bouwman 'helemaal geen slechte zondag'. "Er is zelfs een beetje zon in aantocht. Die gaan we vooral in de ochtend af en toe even zien. Zondagmiddag gaat de bewolking toenemen, maar het is een droge dag met temperaturen die de hele dag blijven oplopen. Aan het begin van de avond komt de temperatuur uit op 9 of 10 graden."