Hennepstekkerij ontdekt in Steenbergen

De hennepstekkerij met zo'n 3000 stekken werd ontdekt in het kader van een actieweek tegen synthetische drugs. Twee mannen werden opgepakt; een 55-jarige Bergenaar en een man van 47 uit Klundert.

Agenten kwamen de stekkerij op het spoor dankzij tips. De man uit Bergen op Zoom was in het pand aanwezig. De andere man was er ook, maar daar moesten ze heel even naar zoeken. Hij bleek verstopt te zitten in een kartonnen doos. Beide mannen zijn opgepakt en naar het bureau gebracht. Naast de stekjes zijn nog 58 moederplanten in beslag genomen. Alles wordt vernietigd.