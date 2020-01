Kleine Sven (3) steelt harten bij RKC Waalwijk

De kleine Sven (3) uit Drunen steelt de show als hij de toss mag verrichten rond de voetbalwedstrijd RKC Waalwijk-VVV Venlo. Moeder Barbara dacht dat het nog wel eens een klein drama kon worden als de kleine Sven in de grote, donkere catacomben zonder haar naar het veld moest lopen, 'maar het was meteen 'dag mam' en weg wassie'.

Sven was als lid van de Kids Club uitgeloot om samen met zijn broer Hylke (4) de spelers en de wedstrijdleiding naar het veld begeleiden en hij had er duidelijk zin in. Zijn moeder: "Hij was de hele dag al enthousiast en vroeg steeds hoe laat het was, of het al tijd was om te gaan."

Muntje gooien

In de catacomben kreeg de kleine Sven te horen dat hij de toss mocht verrichten. Het was de bedoeling dat hij een muntje in de lucht zou gooien, zodat kop of munt uitmaakt welk team de bal krijgt, maar Sven kreeg alleen maar te horen dat hij hard moest gooien. En dat deed ie.

Ondertussen vroeg moeder zich in de catacomben af wat het mannetje toch aan het doen was. "Wij wisten niet dat hij dat muntje mocht gooien." Maar dat hij het zo hard weggooide, daar stond ze niet echt van te kijken. "Hij trekt altijd zijn eigen plan".

De aanvoerder van RKC, Mario Bilate, moest de munt ophalen, maar Sven rende hulpvaardig mee, terug naar de scheidsrechter, met wie hij het veld was opgekomen.

Beetje boos

Achteraf was Sven diep onder de indruk van het hele gebeuren in het voetbalstadion. En ook was hij een beetje boos, want hij wilde nóg een keer het veld op. Na de rust was de koek op en zijn de broertjes naar huis gegaan in Drunen.