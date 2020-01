'Cruijff was een fenomeen, maar Robbie ook', broers Van de Kerkhof over 'icoon' Rensenbrink

De finale van die ene bal van Rensenbrink op de paal. Het moment dat bij velen op het netvlies staat gegrift.

(Het moment van Rob Rensenbrink in de WK-finale van 1978)

Willy herinnert Rensenbrink vooral ook als een heel 'rustige voetballer'. "Je kon geen ruzie met hem krijgen", zegt hij. "Cruijff was een fenomeen, maar Robbie ook op de linksbuitenpositie", vult René zijn broer aan. "Als slangenmens slingerde hij overal doorheen. Hij kon doelpunten maken en voorzetten geven. Een wereldvoetballer."

Een klap

Hoewel de broers de laatste tijd, door zijn ziekte, weinig contact hadden met Rensenbrink, is zijn overlijden ook voor hen persoonlijk een klap. "Hij blijft in ons hart zitten als een fantastische collega. Ik heb diep respect voor de manier waarop hij voetbal in Nederland aanzien heeft gegeven", zegt Willy.

René had Rensenbrink, die zijn gloriejaren beleefde bij het Belgische Anderlecht, graag meer in Nederland zien spelen. "Het was zo'n fantastische voetballer", zegt hij. Des te mooier vindt hij het daarom dat hij samen met hem in het Nederlands elftal heeft mogen spelen.

