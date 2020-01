Agenten stonden zondagochtend vroeg vreemd te kijken toen ze een auto, vastgereden in de modder, zagen staan in de Tobias Asserlaan in Tilburg.

Het werd nog gekker toen ze het portier opentrokken en de bestuurder in diepe slaap in de auto aantroffen, omgeven door een sterke alcohollucht.

De bestuurder verklaarde dat hij de weg kwijt was geraakt, zich vast had gereden in de modder en dat ie toen maar in de auto was blijven slapen.

Een bergingsbedrijf heeft de auto losgetrokken.